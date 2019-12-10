Газпром планує на найближчий час газові переговори з Україною у двосторонньому форматі
Про це він сказав за підсумками контактів в рамках саміту глав держав в Парижі, повідомляє ТАСС.
«Продовжимо переговори з українською стороною у двосторонньому форматі найближчими днями», - сказав Міллер.
Як повідомляв Укрінформ, у понеділок, 9 грудня, на спільній прес-конференції за підсумками саміту в нормандському форматі президент РФ Володимир Путін сказав, що вартість газу для промислових споживачів в Україні може бути на 25% нижче, якщо Москва і Київ домовляться про "спільну чесну роботу".
У свою чергу, виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідомив журналістам, що в Парижі в рамках саміту в нормандському форматі 9 грудня Україна і Росія не домовилися про новий договір з 1 січня 2020 року про транзит російського газу в Європу через українську територію.
Президент України Володимир Зеленський сказав, що Україна розглядає можливість компенсації коштів в розмірі трьох мільярдів доларів, які виграв Нафтогаз в Стокгольмському арбітражі у компанії Газпром, за рахунок обсягів поставленого газу.
31 грудня 2019 року закінчується дія договору між господарюючими суб'єктами України та Росії щодо умов транспортування російського природного газу по українській території в Європу. Зараз сторони ведуть переговори щодо підписання нової угоди.