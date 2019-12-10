Переривання транзиту через Україну вигідне Газпрому - Коболєв 

Сигнали з європейського та російського боків вказують, що переривання транзиту через Україну може фінансово допомогти "Газпрому" шляхом створення штучної газової кризи і підвищення ціни на експорт газу.

Про це сказав Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв в ефірі програми "Свобода слова" на ІСTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я не вірю в транспортування газу без контракту. З іншого боку, на жаль, дуже багато сигналів з європейського боку та російського боку вказують на те, що з великою вірогідністю переривання транзиту газу територією України насправді фінансово трохи допоможе "Газпрому". Якщо слідкуєте за новинами, то "Газпром" зараз - у важкому фінансовому стані. Їхні представники офіційно говорять, що вони не можуть фінансувати внутрушнє постачання газу через недостатні доходи від експорту і підняття цін в експортному форматі через створення штучної кризи - один з варіантів дій, який багато аналітиків думають, що "Газпром" може застосувати", - сказав Коболєв.

Він додав, що українці, якщо транзит буде припинено, мають говорити в один голос і займали одну позицію - газ ми не крадемо, діємо в рамках європейського права, турбуємося про європейських партнерів і робимо все можливе щоб транзит якнайшвидше відновився. Коболєв підкреслив, що така спільна позиція дозволить пройти через кризову ситуацію з мінімальними втратами і зберегти імідж надійного партнера.

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Водночас він зауважив, що важко передбачити дії "Газпрому", і в "Нафтогазі" завжди готові з радістю, конструктивно підписали новий легальний транзитний контракт. Коболєв додав, що в "Нафтогазі" сподіваються, що російська сторона цього разу не повторить "трюк",який було проведено в 2009 році, 2006 році, коли було створено штучно газову кризу.

"Бо насправді ця криза, на моє переконання, нічого доброго для газового бізнесу Європи не зробить. Це буде черговим підтвердженням, що газ є зброєю, ним користуються, як зброєю і всім треба від газу триматися якомога подалі. А це не є добрим ні для Газпрому, ні для Нафтогазу і ні для кого", - сказав Коболєв.

Раніше виконавчий директор ВАТ «Нафтогаз України» Юрій Вітренко заявив, що у рамках саміту в нормандському форматі Україна і Росія не домовилися про укладення з 1 січня 2020 року нового договору щодо транзиту російського газу до Європи.

Як відомо, 31 грудня 2019 року спливає дія договору між господарюючими суб’єктами України і Росії щодо умов транспортування російського природнього газу українською територією до Європи. Нині сторони ведуть переговори щодо підписання нової угоди.