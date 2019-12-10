У Нафтогазі прокоментували "газові" переговори з Путіним

Виконавчий директор НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко називає корисним обговорення питання транзиту газу безпосередньо з президентом РФ Володимиром Путіним у межах нормандського формату 9 грудня у Парижі.

Про це він написав у Facebook.

“Я мушу відзначити, що це було корисно. Хоча б із тієї точки зору, що, обговорюючи ці питання напряму з Путіним, була можливість краще зрозуміти його особисту позицію”, - підкреслив Вітренко.

За його словами, українська сторона не боїться обговорювати питання як виконання рішення Стокгольмського арбітражу, так і транзиту газу.

“У нас є тристоронній формат разом з Єврокомісією спеціально для обговорення питань транзиту газу”, - зазначив він.

Окрім того, на переконання Вітренка, укладенню нового транзитного контракту з РФ за європейськими правилами ніяк не заважають не тільки вже винесені рішення Стокгольмського арбітражу, а й новий арбітражний процес, який розпочався у 2018 році і має бути завершений у 2021 році.

“Нехай міжнародний арбітраж вирішує, хто правий, а хто ні”, - заявив виконавчий директор НАК “Нафтогаз України”.

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Він пояснив, що це ніяк не заважає російському Газпрому укласти новий контракт на транзит з відокремленим від Нафтогазу оператором газотранспортної системи України, тобто, з окремою компанією.

“Ми готові обговорювати й інші варіанти”, - наголосив Вітренко.

Наприклад, зазначив він, перенесення точок передачі газу на кордон Україна-Росія, щоб європейські компанії, а не Газпром, укладали контракти на транзит.

“Або контракти «своп», коли Нафтогаз братиме газ на східному кордоні, а віддавати на західному, при цьому відокремлені оператори в Україні та Європі будуть відповідати за фізичне транспортування газу”, - повідомив Вітренко.

У такому разі, за його словами, ці контракти «своп» мають забезпечувати Нафтогазу дохід, адекватний компенсації за відкликання позовів у Стокгольмському арбітражі загальною сумою понад 12 мільярдів доларів.

“Але при цьому ми не можемо поступитися інтересами України. І обдурити “начальників”, як у 2009 з положенням контракту “бери або плати”, не дамо”, - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок, 9 грудня, виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідомив журналістам, що в Парижі в рамках саміту в нормандському форматі Україна і Росія не домовилися про новий договір з 1 січня 2020 року про транзит російського газу в Європу через українську територію.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що Україна розглядає можливість компенсації коштів у розмірі трьох мільярдів доларів, які виграв Нафтогаз у Стокгольмському арбітражі у компанії Газпрому, за рахунок обсягів поставленого газу.

31 грудня 2019 року закінчується дія договору між господарюючими суб'єктами України та Росії щодо умов транспортування російського природного газу по українській території в Європу. Наразі сторони ведуть переговори щодо підписання нової угоди.