У Нафтогазі прокоментували "газові" переговори з Путіним
Про це він написав у Facebook.
“Я мушу відзначити, що це було корисно. Хоча б із тієї точки зору, що, обговорюючи ці питання напряму з Путіним, була можливість краще зрозуміти його особисту позицію”, - підкреслив Вітренко.
За його словами, українська сторона не боїться обговорювати питання як виконання рішення Стокгольмського арбітражу, так і транзиту газу.
“У нас є тристоронній формат разом з Єврокомісією спеціально для обговорення питань транзиту газу”, - зазначив він.
Окрім того, на переконання Вітренка, укладенню нового транзитного контракту з РФ за європейськими правилами ніяк не заважають не тільки вже винесені рішення Стокгольмського арбітражу, а й новий арбітражний процес, який розпочався у 2018 році і має бути завершений у 2021 році.
“Нехай міжнародний арбітраж вирішує, хто правий, а хто ні”, - заявив виконавчий директор НАК “Нафтогаз України”.
Він пояснив, що це ніяк не заважає російському Газпрому укласти новий контракт на транзит з відокремленим від Нафтогазу оператором газотранспортної системи України, тобто, з окремою компанією.
“Ми готові обговорювати й інші варіанти”, - наголосив Вітренко.
Наприклад, зазначив він, перенесення точок передачі газу на кордон Україна-Росія, щоб європейські компанії, а не Газпром, укладали контракти на транзит.
“Або контракти «своп», коли Нафтогаз братиме газ на східному кордоні, а віддавати на західному, при цьому відокремлені оператори в Україні та Європі будуть відповідати за фізичне транспортування газу”, - повідомив Вітренко.
У такому разі, за його словами, ці контракти «своп» мають забезпечувати Нафтогазу дохід, адекватний компенсації за відкликання позовів у Стокгольмському арбітражі загальною сумою понад 12 мільярдів доларів.
“Але при цьому ми не можемо поступитися інтересами України. І обдурити “начальників”, як у 2009 з положенням контракту “бери або плати”, не дамо”, - зазначив він.
Як повідомляв Укрінформ, у понеділок, 9 грудня, виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідомив журналістам, що в Парижі в рамках саміту в нормандському форматі Україна і Росія не домовилися про новий договір з 1 січня 2020 року про транзит російського газу в Європу через українську територію.
Президент України Володимир Зеленський сказав, що Україна розглядає можливість компенсації коштів у розмірі трьох мільярдів доларів, які виграв Нафтогаз у Стокгольмському арбітражі у компанії Газпрому, за рахунок обсягів поставленого газу.
31 грудня 2019 року закінчується дія договору між господарюючими суб'єктами України та Росії щодо умов транспортування російського природного газу по українській території в Європу. Наразі сторони ведуть переговори щодо підписання нової угоди.