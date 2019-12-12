Зеленський вірить, що договір на транзит газу з РФ буде підписаний

Президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що договір про транзит газу з Росією буде підписаний.

Про це він заявив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Мені здається, що є дуже високий відсоток того, що у нас буде підписано контракт про транзит газу", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що питання газу порушувалося в "нормандському форматі" й на зустрічі з президентом РФ віч-на-віч.

"Я бачу, що всі зараз налаштовані на те, щоб підписати договір. Тобто питання зараз головне в термінах цього контракту", - підкреслив глава держави.

Він нагадав, що Росія пропонувала підписати договір на один рік, тоді як Україна пропонує 10 років.

"Я чомусь можу сказати упевнено, що ми підпишемо договір про транзит", - додав Зеленський.

Водночас він запевнив, що цей договір - "суто економічне питання".

Як відомо, 31 грудня 2019 року спливає дія договору між господарюючими суб’єктами України і Росії щодо умов транспортування російського природного газу українською територією до Європи. Нині сторони ведуть переговори щодо підписання нової угоди.

9 грудня у Парижі вперше за три роки відбулась зустріч у "нормандському форматі". Аби відновити перемовини щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, у французькій столиці зустрілись лідери України, Росії, Німеччини та Франції.