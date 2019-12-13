Нафтогаз і Газпром проводять двосторонні переговори у Відні

"Тривають (переговори - ред.). Від України виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко та директор ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" (ОГТСУ) Сергій Макогон", - зазначили у відомстві.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок, 9 грудня, виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідомив журналістам, що в Парижі в рамках саміту в нормандському форматі Україна і Росія не домовилися про новий договір з 1 січня 2020 року про транзит російського газу в Європу через українську територію.

31 грудня 2019 року закінчується дія договору між господарюючими суб'єктами України та Росії щодо умов транспортування російського природного газу по українській території в Європу. Наразі сторони ведуть переговори щодо підписання нової угоди.