Пріоритетом України є довгостроковий контракт з чітким обсягом газу - Оржель

На тристоронніх переговорах у Берліні 19 грудня пріоритетом для України є підписання довгострокового договору з чіткими обсягами транспортування газу.

Про це заявив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, повідомляє пресслужба Мінекоенерго.

"Ми їдемо (на тристоронні переговори по газу – ред.) з сильною позицією та розраховуємо на конструктив з боку всіх учасників процесу. Ми ні в якому разі не відступатимемо від захисту українських інтересів у газових переговорах. У свою чергу, для України є пріоритетом підписання довгострокового договору з чіткими обсягами транспортування газу, що забезпечить стабільність на енергетичних ринках Європи та зниження цін для кінцевих споживачів", - наголосив міністр Оржель.

Наступний раунд тристоронніх переговорів щодо підписання договору на транспортування газу відбудеться 19 грудня у Берліні.

Як повідомляв Укрінформ, переговори між НАК "Нафтогаз України", ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" та російським ПАО "Газпром" щодо транзиту російського газу в Європу територією України відбулися 13 грудня у Відні (Австрія). Сторони домовились продовжувати опрацьовувати варіанти продовження транзиту.

9 грудня виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідомив журналістам, що в Парижі в рамках саміту в нормандському форматі Україна і Росія не домовилися про новий договір з 1 січня 2020 року про транзит російського газу в Європу через українську територію.

НАК «Нафтогаз України» повідомляє, що жодних домовленостей щодо транзиту російського газу територією України після 2019 року у переговорах з Газпромом на даний момент не досягнуто.

31 грудня 2019 року закінчується дія договору між господарюючими суб'єктами України та Росії щодо умов транспортування російського природного газу по українській території в Європу.