Тристоронні газові переговори заплановані на 19 грудня — Шефчович

Тристоронні газові переговори ЄС-Україна-РФ на політичному рівні відбудуться в Брюсселі в четвер.

Про це у Twitter написав віцепрезидент Європейської комісії Марош Шефчович.

“З нетерпінням очікую наступного раунду тристоронніх переговорів щодо газу на політичному рівні цього четверга, 19 грудня”, - повідомив він.

Шефчович додав, що настав час, аби надіслати позитивний меседж ринкам і споживачам.

Як повідомляв Укрінформ, переговори між НАК "Нафтогаз України", ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" та російським ПАО "Газпром" щодо транзиту російського газу в Європу територією України відбулися 13 грудня у Відні (Австрія). Домовились продовжувати опрацьовувати варіанти продовження транзиту.

9 грудня, виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідомив журналістам, що в Парижі в рамках саміту в нормандському форматі Україна і Росія не домовилися про новий договір з 1 січня 2020 року про транзит російського газу в Європу через українську територію.

НАК «Нафтогаз України» повідомляє, що жодних домовленостей щодо транзиту російського газу територією України після 2019 року у переговорах з Газпромом на даний момент не досягнуто.

31 грудня 2019 року закінчується дія договору між господарюючими суб'єктами України та Росії щодо умов транспортування російського природного газу по українській території в Європу. Наразі сторони ведуть переговори щодо підписання нової угоди.