Імовірність мала: Коболєв оцінив шанси на підписання транзитного контракту з РФ

Імовірність підписання транзитного контракту з російським Газпромом дуже маленька, однак у НАК "Нафтогаз України" сподіваються на його укладення.

Про це сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв під час представлення нового оператора ГТС.

"Важко передбачити, що відбуватиметься на перемовинах із Газпромом. Сподіваюся, що контракт буде підписано. Але мені здається, що вірогідність підписання транзитного контракту до 1 січня дуже маленька", - сказав Коболєв.

У Нафтогазі наголошують, що Україна зі свого боку виконує зобов'язання щодо анбандлінгу: ТОВ "Оператор ГТС України" о 7 ранку 1 січня 2020 року бере на себе роль оператора газотранспортної системи України.

Наразі ОГТСУ уже готовий до самостійної діяльності. Управління ГТС здійснюватиметься за сервісним договором до 1 січня 2020 року, а після цієї дати – на підставі ліцензії та господарського відання.

"Ми зараз очікуємо сертифікації, ліцензії і тарифи на транспортування від регулятора, які ми маємо отримати найближчим часом", - зазначив Коболєв.

Як повідомляв Укрінформ, тристоронні газові переговори ЄС-Україна-РФ на політичному рівні відбудуться в четвер, 19 грудня.

НАК "Нафтогаз України" 16 грудня заявляв, що жодних домовленостей щодо транзиту російського газу територією України після 2019 року на переговорах з Газпромом не досягнуто.

31 грудня 2019 року закінчується дія договору між господарюючими суб'єктами України та Росії щодо умов транспортування російського природного газу по українській території в Європу.