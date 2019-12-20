Газову угоду можуть підписати до кінця року - Шефчович

Угода про транзит російського газу в Європу територією України з великою ймовірністю може бути підписана до кінця року.

Про це після завершення в Берліні тристоронніх переговорів журналістам повідомив віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович, передає кореспондент Укрінформу.

«Так. Я цілком переконаний, що так», - сказав він у відповідь на запитання, чи реально підписати угоду до завершення 2019 року.

Шефчович зазначив, що процес узгодження досягнутих у Берліні домовленостей має бути завершений у Києві та Москві. І висловив упевненість, це «буде зроблено в дуже короткі строки».

Говорити про те, чого сторонам удалося досягти за підсумками багатогодинних перемовин, віцепрезидент Єврокомісії відмовився.

«Ми домовилися, що поки угода не буде принципово узгоджена в столицях, ми не розкриватимемо деталей», - пояснив він, запевнивши, що «прогрес є».

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Віцепрезидент ЄК також висловив вдячність представникам України і РФ «за дуже конструктивний підхід» та відзначив внесок німецької сторони у досягнення домовленостей.

Як повідомлялося, міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель і його російський колега Олександр Новак заявили за результатами п’ятого раунду газових переговорів про те, що «відпрацювали кінцевий протокол», який наближає сторони до підписання фінальних договорів. Вони також висловили впевненість, що найближчим часом удасться досягти конструктивного результату.

Переговори проходили протягом 19 грудня за участі міністра економіки та енергетики ФРН Петера Альтмаєра. Також у них узяли участь керівник НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко та очільник російського «Газпрому» Олексій Міллер.