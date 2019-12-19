Досягнуті домовленості щодо транзиту газу є доброю новиною для всіх - Шефчович

Учасники переговорів про транзит газу змогли досягти принципової домовленості, і це є доброю новиною як для всіх сторін, так і для бізнесу та громадян усіх зацікавлених держав.

Про це заявив віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович, який головував на зустрічі в Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Після цих дуже інтенсивних переговорів я радий повідомити, що сторонам удалося досягти принципової угоди щодо всіх ключових елементів. Це є дуже позитивною новиною для Європи, для Росії, для України, для газового ринку та для громадян у всіх країнах. Я хочу також підкреслити, що сьогодні ми не маємо наміру порушувати дискусію навколо деталей, тому що ця принципова угода, яку ми досягли, буде завтра обговорена у столицях, і має бути завершена та ухвалена у столицях України й Росії. Після цього ми приступимо до формального підписання», - розповів Шефчович.

Він подякував усім сторонам, які брали участь у переговорах, а також Німеччині, котра їх приймала - за створення позитивної атмосфери, яка дозволила досягти цієї принципової угоди.

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Окремі слова вдячності представник Єврокомісії адресував канцлеру ФРН Ангелі Меркель за її постійну підтримку та конструктивну атмосферу, яку вона створила під час дискусій у рамках саміту в «нормандському форматі», який відбувся 9 грудня.

Як повідомлялося, переговори щодо продовження транзиту російського газу в Європу територією України проходили в Берліні 19 грудня.

Перемовини відбувалися за посередництва глави Єврокомісії Мароша Шефчовича. До них долучився міністр економіки та енергетики Петер Альтмаєр ФРН, який провів двосторонні зустрічі з учасниками переговорів.

Українська та російська делегації кілька годин спілкувалися у двосторонньому форматі, що не було заплановано.

Зустрічі проходили в мінекономіки та енергетики ФРН, яке виступило ініціатором переговорів між Києвом і Москвою за посередництва ЄК.