Пристайко у Берліні: Україна забезпечить надійний транзит російського газу до ЄС

Питання щодо транзиту російського газу через Україну порушувалося на зустрічі міністрів закордонних справ України та ФРН 20 грудня у Берліні.

Про це керівник українського МЗС сказав журналістам після переговорів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я упевнений, що ці переговори закінчаться успішно. Команди зараз продовжують працювати. Україна забезпечить надійний транзит російського газу на територію ЄС для усіх постачальників», - зазначив міністрів закордонних справ України Вадим Пристайко.

Він підкреслив, що українська ГТС, найбільша в цій частині світу, здатна забезпечити транспортування газу для європейських споживачів, причому в об'ємі, утричі більшому, ніж може прокачуватися через Nord Stream 2.

Пристайко подякував Берліну за надання майданчика для "газових" переговорів 19 грудня та за гарантії, надані німецькою стороною щодо транзиту.

Водночас він наголосив, що сторони мають можливість говорити про те, що Nord Stream є проєктом більше політичним, ніж економічним.

У свою чергу керівник німецького МЗС підтвердив, що Німеччина продовжує виступати проти екстериторіальних санкцій, «і це не зміниться».

«У чому ми єдині - це важливість продовження транзиту через Україну», - підкреслив Гайко Маас.

Досягнуту напередодні принципову домовленість між Києвом і Москвою він назвав «сповненим надії сигналом», у тому числі для Східної та Південно-Східної Європи.

«Ми вітаємо це зближення і сподіваємося, що переговори з цього питання приведуть до успішного завершення», - заявив німецький міністр, підкресливши, що це має бути угода на засадах європейського права.

Як повідомляв Укрінформ, після п’ятого раунду газових переговорів, що проходили 19 грудня у Берліні, міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель і його російський колега Олександр Новак заявили, що “відпрацювали кінцевий протокол”, який наближає сторони до підписання фінальних договорів.