Пристайко: Україна нічого не вигадує нового в Мінських угодах

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко вважає, що прогресу у вирішенні конфлікту на Донбасі можна досягти у рамках Мінських угод завдяки їх гнучкості.

Про це він сказав після переговорів з німецьким колегою Гайко Маасом, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Коли ми говоримо про певну гнучкість Мінських домовленостей, ми не вигадуємо щось, чого не існує. Ми просто нагадуємо про те, що Мінські домовленості складаються з цілого комплексу документів… Не треба, нічого такого придумувати, …треба просто читати всі Мінські домовленості, які зафіксовані, в рамках чого ми можемо знайти прогрес. Як раз на цей прогрес, на цю гнучкість розраховуємо й ми, й наші німецькі партнери”, - сказав Пристайко.

Ще перші домовленості від 2014 року, які передбачають такі речі, як створення безпекового коридору вздовж українсько-російського кордону під контролем ОБСЄ, нагадав він.

“Це і є та гнучкість, про яку забувають російські переговірники, сидячи за столом”, - додав дипломат.

Маас зі свого боку зазначив, що західні партнери вимагають від обох сторін – Росії та України - “говорити про те, як можна наблизити позиції”.

Як повідомляв Укрінформ, на необхідності внесення змін у пункти Мінських домовленостей чи принаймні у порядок їх виконання Президент України Володимир Зеленській наголошував на чотиристоронній зустрічі учасників Нормандського процесу. Його підтримала німецький канцлер Ангела Меркель, яка заявила, що Мінські угоди не є "скам'янілим документом", для їх утілення необхідна "гнучкість".