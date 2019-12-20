Пристайко у Берліні розкаже, як Росія порушує ”тишу” на Донбасі

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко у рамках візиту до Берліна повідомить німецьких партнерів про недотримання Російською Федерацією своїх зобов’язань щодо режиму припинення вогню на сході України.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар під час виступу у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я з вами згоден, що Російська Федерація не дотримується режиму "тиші" на цей час, є, звичайно, загиблі, продовжуються обстріли, і сьогодні міністр закордонних справ у Берліні доноситиме німецькій стороні про те, що Російська Федерація не дотримується своїх зобов’язань і порушує режим "тиші", - зазначив заступник міністра, відповідаючи на запитання народних депутатів.

Боднар нагадав, що 18 грудня відбулася зустріч у Мінську, де було підтверджено “відданість сторін перемир’ю”, укладеному ще 18 липня.

“Тобто, формально рішення продовжене, але де-факто російська сторона цього рішення не дотримується й обстріли, на жаль, продовжуються”, - підкреслив він.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко 19-20 грудня перебуває з робочим візитом у Німеччині, де проведе переговори з федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом.

За підсумками зустрічі лідерів країн нормандського формату 9 грудня досягнуто домовленостей, що повне припинення вогню на сході України має бути досягнуто до кінця 2019 року.