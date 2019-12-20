Пристайко у Берліні розкаже, як Росія порушує ”тишу” на Донбасі
Про це заявив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар під час виступу у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Я з вами згоден, що Російська Федерація не дотримується режиму "тиші" на цей час, є, звичайно, загиблі, продовжуються обстріли, і сьогодні міністр закордонних справ у Берліні доноситиме німецькій стороні про те, що Російська Федерація не дотримується своїх зобов’язань і порушує режим "тиші", - зазначив заступник міністра, відповідаючи на запитання народних депутатів.
Боднар нагадав, що 18 грудня відбулася зустріч у Мінську, де було підтверджено “відданість сторін перемир’ю”, укладеному ще 18 липня.
“Тобто, формально рішення продовжене, але де-факто російська сторона цього рішення не дотримується й обстріли, на жаль, продовжуються”, - підкреслив він.
Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко 19-20 грудня перебуває з робочим візитом у Німеччині, де проведе переговори з федеральним міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом.
За підсумками зустрічі лідерів країн нормандського формату 9 грудня досягнуто домовленостей, що повне припинення вогню на сході України має бути досягнуто до кінця 2019 року.