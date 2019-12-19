Путін хоче, щоб закон про особливий статус Донбасу був закріплений в Конституції України

Перегляд Мінських угод може завести в глухий кут ситуацію на Донбасі. А закон про особливий статус Донбасу має бути імплементований в Конституцію України.

Таку заяву зробив президент Росії Володимир Путін на великій пресконференції 2019 року в Москві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо почнеться перегляд Мінських угод, то вся ситуація взагалі може зайти в глухий кут", - сказав він.

За словами Путіна, ключем Мінських угод є закон про особливий статус Донбасу, якому, за його словами, слід надати "постійний характер" і закріпити його в Конституції України.

"Ключем цих Мінських угод є закон про особливий статус Донбасу, який має бути імплементований в український основний закон, в Конституцію", - сказав лідер РФ.

До цього Путін додав, що поки що не бачить, щоб чинне керівництво України це хотіло б зробити. А повторив тезу про те, що Києву, на думку Кремля, необхідний прямий діалог з ОРДЛО.

Як повідомлялося, раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що деякі моменти в Мінських домовленостях можна змінити, і вони будуть змінені.