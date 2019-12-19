У “нормандських” столицях радяться щодо відсутності домовленостей у ТКГ – посол Франції
Про це заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен на пресконференції у четвер, 19 грудня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«В будь-якому випадку заморожування конфлікту не відповідає нашим бажанням і нашим намірам. Ми налаштовані на реалізацію всіх зобов’язань, взятих в рамках нормандського саміту. Та невдача, яка спіткала перемовини у Тристоронній контактній групі, мала місце лише вчора. Ми, звичайно, робимо відповідні висновки і сьогодні відбувається відповідна робота на рівні наших столиць, аби спільно вирішувати, яким чином виходити з цієї ситуації, які заходи щодо цього можуть бути вжиті», - сказав де Понсен.
У цьому контексті він зауважив, що подібні ситуації у переговорному процесі в рамках ТКГ трапляються не вперше, тож не варто втрачати оптимізму.
Як повідомлялося, Росія на засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську 18 грудня, вимагала закріплення у Конституції України особливого статусу Донбасу та розведенні сил на всій лінії зіткнення.
Прессекретар представника України у ТКГ з урегулювання конфлікту на Донбасі Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила, що українська делегація прибула в Мінськ з чітким розумінням щодо необхідності реалізації домовленостей лідерів країн Нормандської четвірки в Парижі 9 грудня 2019 року.