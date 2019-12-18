У Мінську не вдалося домовитися про оновлення списків полонених — Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що учасники Тристоронньої контактної групи не досягли прогресу у питанні обміну полоненими з так званими "ЛДНР".

Про це повідомляє 24-й канал.

За словами Пристайка, підгрупам не вдалося оновити списки полонених для обміну.

"Я бачу на сьогодні, що нам не вдалося досягти прогресу", — зазначив він.

Голова Міністерства закордонних справ уточнив, що йдеться про переговори, які проходять у середу в Мінську.

Нагадаємо: сьогоднішнє засідання ТКГ – перше після саміту "нормандської четвірки" і останнє в цьому році. У ньому вперше взяла участь швейцарська дипломатка Хайді Грау.