У Мінську після "нормандської зустрічі" вперше зібралися підгрупи ТКГ

Робочі підгрупи Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі проводять перше після нормандської зустрічі засідання в Мінську.

Про це повідомляє МЗС Білорусі у Twitter.

«У Мінську проходить зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Сході України», - йдеться в повідомленні.

Очікується, що після цього пройде зустріч самої ТКГ.

Раніше українська сторона на переговорах заявила, що планує насамперед обговорити питання обміну утримуваними особами та визначити дату припинення вогню на Донбасі.

10 грудня представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Валерія Лутковська заявила, що процес погодження списків на обмін триває.