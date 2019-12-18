У Мінську після

У Мінську після "нормандської зустрічі" вперше зібралися підгрупи ТКГ

Укрінформ
Робочі підгрупи Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі проводять перше після нормандської зустрічі засідання в Мінську.

Про це повідомляє МЗС Білорусі у Twitter.

«У Мінську проходить зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Сході України», - йдеться в повідомленні.

Очікується, що після цього пройде зустріч самої ТКГ.

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Раніше українська сторона на переговорах заявила, що планує насамперед обговорити питання обміну утримуваними особами та визначити дату припинення вогню на Донбасі.

10 грудня представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Валерія Лутковська заявила, що процес погодження списків на обмін триває.

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