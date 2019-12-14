ТКГ визначиться з формулою обміну полоненими 18 грудня - Резніков

Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі визначиться з формулою обміну полоненими за підсумками засідання в Мінську 18 грудня.

Про це в інтерв'ю LB.ua сказав представник України в політичній підгрупі Олексій Резніков.

“Думаю, вона (формула обміну полоненими - ред.) буде зрозуміла після роботи 18 грудня в Мінську, де буде проведена планова сесія ТКГ. Моя колега, адвокат-юрист Валерія Лутковська, повинна буде фіналізувати цю історію. І це буде важка місія", - зазначив Резніков.

За його словами, в питанні обміну полоненими Україна слідує американському чи ізраїльському принципу, де кожен український солдат або в'язень цінніший, "ніж сто чужих".

Резніков також заявив, що встигнути провести обмін до кінця року "важко, але можливо".

Як повідомлялося, 9 грудня у Парижі відбулася зустріч лідерів країн "нормандського формату" — України, Росії, Франції та Німеччини. Участь у ній узяли Володимир Зеленський, Володимир Путін, Еммануель Макрон та Ангела Меркель. Вони, зокрема, підтримали обмін утримуваних осіб до кінця 2019 року.

Фото: Громадське