Пристайко заявив, що припинення вогню ТКГ може узгодити наступної середи

У середу, 18 грудня, на засіданні Тристороннього контактної групи у Мінську може бути узгоджена нова дата припинення вогню на Донбасі.

Про це в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» заявив очільник МЗС Вадим Пристайко, передає кореспондент Укрінформу.

«У наступну середу відбудеться зустріч у Мінську, на якій буде домовлено про припинення вогню - буде виокремлена конкретна дата. Так само буде засідати паралельно гуманітарна група, яка має нарешті узгодити остаточно списки всіх погоджених (ідеться про обмін полоненими – ред.). І ми сподіваємося, що інша група, безпекова, визначить ділянки, де відбудеться розведення», - сказав Пристайко.

За його словами, українська сторона пропонуватиме для розведення ділянки, котрі мають «велике гуманітарне значення, насамперед для наших громадян, які залишилися за лінією дотику».

Керівник МЗС уточнив, що нова команда намагається внести зміни у Мінські домовленості - «там, де ми вважаємо, що вони несправедливі або взагалі нереальні».

«Деякі речі нам удається переламати. Та здебільшого, на жаль, Путін заявляє: почекайте, ви підписали Мінські домовленості, або узгодили – тож так і залишається», - зазначив Пристайко.

При цьому він наголосив: «Наша команда намагається вирішити все, що можна, у рамках Мінська».

«Коли ми зрозуміємо, що в рамках Мінська більше нічого обговорити не можна, і Росія впирається по кожному пункту, тоді ми будемо робити наступний крок. І це буде рішення не моє, а Президента – це буде, напевно, миротворча місія… У нас є певна низка планів, які Президент має перед собою», - підсумував Пристайко.

Як повідомлялося, 9 грудня у Парижі відбулася зустріч лідерів країн "нормандського формату" — України, Росії, Франції та Німеччини. Участь у ній узяли Володимир Зеленський, Володимир Путін, Еммануель Макрон та Ангела Меркель. Вони, зокрема, підтримали обмін утримуваних осіб за формулою "всіх на всіх" до кінця 2019 року.

Перед самітом Володимир Зеленський провів двосторонні переговори з лідерами Франції та ФРН, а в перерві — з президентом РФ.