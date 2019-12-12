Українська сторона визначилася з новими ділянками розведення на Донбасі – Пристайко

Українська сторона визначилася з новими ділянками розведення на Донбасі – Пристайко

Укрінформ
Українська сторона готує для переговорів ТКГ у Мінську декілька пропозицій щодо розведення сил і засобів на нових ділянках в районі лінії розмежування на Донбасі. Йдеться про ділянки, які мають значне гуманітарне значення.

Про це міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив в інтерв’ю УНІАНу.

"Визначення ділянок з українського боку завершилось. Ми готуємо декілька альтернативних варіантів, тому що, в першу чергу, знову-таки буде залучена Тристороння контактна група, і в рамках однієї з підгруп, якою є підгрупа з безпекових питань, будуть розглядатись і узгоджуватись ці ділянки", - зазначив Пристайко.

За його словами, на нинішньому етапі розведення має відбутись на ділянках, які мають значне гуманітарне значення.

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Він також зазначив, що Україна виступає за те, аби це питання узгодити максимально швидко. "Навіть наступне засідання нас би влаштувало", - цитує міністра агентство.

Пристайко також наголосив, що розведення має відбуватись дзеркально, тому важливо перелік ділянок погодити в Мінську.

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"У нас є комбінація з тих ділянок, які ми хочемо. Досвід наш підказує, що не завжди це збігається, це розведення. Ми маємо очікувати, що розведення відбудеться дзеркальне на тій стороні. Для цього, очевидно, потрібні домовленості, і тому ми маємо в запасі ще декілька (пропозицій щодо розведення – ред.), які дозволять нам маневрувати під час переговорів", - сказав Пристайко.

Наступне засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську відбудеться 18 грудня.

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