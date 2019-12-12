Українська сторона визначилася з новими ділянками розведення на Донбасі – Пристайко

Українська сторона готує для переговорів ТКГ у Мінську декілька пропозицій щодо розведення сил і засобів на нових ділянках в районі лінії розмежування на Донбасі. Йдеться про ділянки, які мають значне гуманітарне значення.

Про це міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив в інтерв’ю УНІАНу.

"Визначення ділянок з українського боку завершилось. Ми готуємо декілька альтернативних варіантів, тому що, в першу чергу, знову-таки буде залучена Тристороння контактна група, і в рамках однієї з підгруп, якою є підгрупа з безпекових питань, будуть розглядатись і узгоджуватись ці ділянки", - зазначив Пристайко.

За його словами, на нинішньому етапі розведення має відбутись на ділянках, які мають значне гуманітарне значення.

Він також зазначив, що Україна виступає за те, аби це питання узгодити максимально швидко. "Навіть наступне засідання нас би влаштувало", - цитує міністра агентство.

Пристайко також наголосив, що розведення має відбуватись дзеркально, тому важливо перелік ділянок погодити в Мінську.

"У нас є комбінація з тих ділянок, які ми хочемо. Досвід наш підказує, що не завжди це збігається, це розведення. Ми маємо очікувати, що розведення відбудеться дзеркальне на тій стороні. Для цього, очевидно, потрібні домовленості, і тому ми маємо в запасі ще декілька (пропозицій щодо розведення – ред.), які дозволять нам маневрувати під час переговорів", - сказав Пристайко.

Наступне засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську відбудеться 18 грудня.