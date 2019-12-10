Загороднюк: Розведення сил по всій лінії, як хотіла Росія, не буде

Учасники "нормандського саміту" домовилися про три нові ділянки розведення сил і засобів на Донбасі до березня 2020 року, які мають стати гуманітарними зонами для облаштування переходів і переїздів.

Про це повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк на своїй сторінці у Facebook.

"Домовилися про три нові ділянки розведення до березня. Розведення по всій лінії, як хотіла Росія, не буде. Важливий момент: ці три ділянки мають стати гуманітарними зонами, що дадуть можливість облаштувати переходи та переїзди й поліпшити життя людей у зоні розмежування. Маємо тепер визначити найоптимальніші варіанти. І в нас буде час на підготовку", — зазначив Загороднюк.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні, 9 грудня, у Парижі відбувся саміт нормандської четвірки за участю президентів України, Франції, Росії та канцлера Німеччини. Ця зустріч відбулася вперше за три роки і стала першою за участю глави Української держави Володимира Зеленського.

Перед самітом Зеленський провів двосторонні переговори з лідерами Франції та ФРН, а в перерві — з президентом РФ.

За результатами саміту сторони прийняли спільне комюніке.