Обмін "всіх на всіх": Баканов каже, що потрібен майданчик Україна-РФ

Обмін незаконно утримуваними особами слід проводити паралельними процесами, не змінюючи суті "всіх на всіх".

Про це голова СБУ Іван Баканов сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

"Є частина ідентифікованих, але є й ті, хто потребує ідентифікації", - сказав він.

Глава СБУ розповів, що наразі складно завершити процес ідентифікації списку української сторони через недопуск стороною ОРДЛО міжнародних спостерігачів у місця, де утримуються ці люди.

На його думку, обмін було б добре проводити паралельними процесами, але при цьому не змінювати суті "всіх на всіх", як було домовлено на "Норманді".

Він пояснив, що Україна має обмінюватися, зокрема, і громадянами Російської Федерації, які перебувають на території України, але запит на них направляє ОРДЛО. "Ми не можемо громадян РФ віддати в ОРДЛО. Тобто, раціональніше реанімувати майданчик, який був на першому обміні, - Україна та Російська Федерація", - наголосив глава української спецслужби.

Як повідомляв Укрінформ, списки на обмін утримуваних осіб у форматі "всіх встановлених на всіх встановлених" будуть обговорюватися на засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську 18 грудня.