Степан Черновецький заявив, що іспанський суд визнав його інвестиції законними

Іспанська влада визнала, що інвестиції керівника інвесткомпанії Chernovetskyi Investment Group Степана Черновецького в країну та його діяльність в Іспанії були законними.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Фокус.

За словами Черновецького, йдеться не про справу проти нього, а про попереднє розслідування, яке велося з 2014 року.

Черновецький наголосив, що поліція підозрювала його в купівлі будинку в околицях Барселони на гроші, отримані незаконним шляхом. Однак бізнесмен стверджує, що цей будинок він не купував, а лише орендував на літній період.

"Це гарний приклад того, як підійшла до справи поліція в Іспанії. По-перше, цей будинок я орендував, у мене немає і не було будинку в Іспанії, по-друге, йдеться про інвестиції у бізнес, по-третє, усі гроші мають законне походження. Як я розумію, коли мене затримували, суд не володів інформацією, що я продав банк (Правекс Банк продано 2008 року італійській банківській групі Intesa Sanpaolo за 750 млн дол. - ред.) за сотні мільйонів доларів", - наголосив Черновецький.

Він зазначив, що затримання відбулося 2016 року, а попереднє розслідування велося з 2014 року.

За словами Черновецького, ця історія негативно позначилася на його бізнесі в Іспанії, проте практично не зачепила проєкти в Україні та відносини з партнерами та друзями. Степан Черновецький живе і веде бізнес в Україні - йому належить інвестиційна компанія Chernovetskyi Investment Group, яка інвестує в ІТ в Україні та світі.

Як повідомлялося, 2016 року керівника CIG Степана Черновецького затримали в Іспанії за підозрою у незаконній діяльності та відмиванні коштів. Але незабаром його звільнили без жодних обмежень, а наприкінці 2019 року справу закрили.

Степан Черновецький — український бізнесмен, інвестор, засновник Chernovetskyi Investment Group (CIG), син Леоніда Черновецького - Київського міського голови і голови Київської міської ради від 14 квітня 2006 року по 12 липня 2012 року, голови Київської міської державної адміністрації (2006 — 2010), президента концерну "Правекс" (1992–1996).

Фото: Фокус