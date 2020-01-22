Степан Черновецький заявив, що іспанський суд визнав його інвестиції законними

Степан Черновецький заявив, що іспанський суд визнав його інвестиції законними

Укрінформ
Іспанська влада визнала, що інвестиції керівника інвесткомпанії Chernovetskyi Investment Group Степана Черновецького в країну та його діяльність в Іспанії були законними.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Фокус.

За словами Черновецького, йдеться не про справу проти нього, а про попереднє розслідування, яке велося з 2014 року.

Черновецький наголосив, що поліція підозрювала його в купівлі будинку в околицях Барселони на гроші, отримані незаконним шляхом. Однак бізнесмен стверджує, що цей будинок він не купував, а лише орендував на літній період.

"Це гарний приклад того, як підійшла до справи поліція в Іспанії. По-перше, цей будинок я орендував, у мене немає і не було будинку в Іспанії, по-друге, йдеться про інвестиції у бізнес, по-третє, усі гроші мають законне походження. Як я розумію, коли мене затримували, суд не володів інформацією, що я продав банк (Правекс Банк продано 2008 року італійській банківській групі Intesa Sanpaolo за 750 млн дол. - ред.) за сотні мільйонів доларів", - наголосив Черновецький.

Він зазначив, що затримання відбулося 2016 року, а попереднє розслідування велося з 2014 року.

За словами Черновецького, ця історія негативно позначилася на його бізнесі в Іспанії, проте практично не зачепила проєкти в Україні та відносини з партнерами та друзями. Степан Черновецький живе і веде бізнес в Україні - йому належить інвестиційна компанія Chernovetskyi Investment Group, яка інвестує в ІТ в Україні та світі.

Як повідомлялося, 2016 року керівника CIG Степана Черновецького затримали в Іспанії за підозрою у незаконній діяльності та відмиванні коштів. Але незабаром його звільнили без жодних обмежень, а наприкінці 2019 року справу закрили.

Степан Черновецький — український бізнесмен, інвестор, засновник Chernovetskyi Investment Group (CIG), син Леоніда Черновецького - Київського міського голови і голови Київської міської ради від 14 квітня 2006 року по 12 липня 2012 року, голови Київської міської державної адміністрації (2006 — 2010), президента концерну "Правекс" (1992–1996).

Фото: Фокус

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