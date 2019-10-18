ВР зареєструвала законопроєкт про легалізацію грального бізнесу

Верховна Рада зареєструвала розроблений Кабінетом міністрів проєкт закону про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, який отримав номер 2285.

Про це повідомляє 18 жовтня Урядовий портал.

Як зазначається у повідомленні, урядовий законопроєкт має на меті комплексно впорядкувати діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор. Зокрема, уряд пропонує встановити: обмеження кількості ліцензій, гральних закладів та грального обладнання; вимогу щодо розміщення гральних закладів винятково на території готелів (класу 3-5 зірки - для залів гральних автоматів і класу 5 зірок - для казино); обов'язкову верифікацію гравців при прийомі ставок/виплати виграшів та реєстрацію виграшів у "Системі онлайн-моніторингу", яка адмініструється податковою службою; обов'язкову сертифікацію грального обладнання для проведення азартних ігор за міжнародними стандартами; посилення фінансової і кримінальної відповідальності за діяльність у сфері азартних ігор без ліцензії; обов'язковість цільового спрямування платежів за ліцензії в сфері азартних ігор на розвиток спорту, медицини та культури в Україні.

Як запевняють в уряді, ухвалення цього закону врегулює проблему поширення нелегального грального бізнесу та обмежить поширення ігроманії.

"Легалізація грального бізнесу також дозволить бюджету отримати до 5 мільярдів гривень, проте остаточні цифри очікуваних надходжень до бюджету залежатимуть від того, у якій редакції депутати ухвалять закон", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що текст законопроєкту на сайті Верховної Ради наразі відсутній.

Як повідомлялося, з 2009 року в Україні діє Закон "Про заборону грального бізнесу в Україні". Однак, як наголошують в уряді, результати цієї заборони призвели до того, що азартні ігри проводяться в тіні, а їхні організатори отримують надприбуток; відсутні надходження до державного бюджету у вигляді податків і зборів від грального бізнесу.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив про намір легалізувати гральний бізнес в Україні. Він доручив Верховній Раді до 1 грудня 2019 року ухвалити закон про легалізацію грального бізнесу. Кабмін мав напрацювати такий проєкт закону до 1 жовтня цього року.