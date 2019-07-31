Майбутній бізнес-омбудсмен розповів, коли приступить до роботи

Депутат Сейму Польщі Марцін Свенціцький, обраний у міжнародному конкурсі з більш як 100 кандидатів на посаду бізнес-омбудсмена України, очікує на затвердження своєї кандидатури у Кабміні.

Про це Марцін Свенціцький розповів власному кореспондентові Укрінформу.

“Це призначення має ще підтвердити Кабінет Міністрів України”, - повідомив політик, зауваживши, що доти залишатиметься “деяка непевність”.

Свенціцький зазначив, що до вересня він виконуватиме свої депутатські обов’язки, але вже не братиме участі в осінніх парламентських перегонах.

Він зауважив, що каденція його попередника на посаді бізнес-омбудсмена України - екс-міністра фінансів Литви та колишнього Єврокомісара Альгірдаса Шемети - завершується у жовтні. Однак не виключив, що приступить до виконання обов’язків раніше.

Як повідомляв Укрінформ, про те, що Наглядова рада бізнес-омбудсмена України схвалила кандидатуру Свенціцького, у середу на прес-конференції в Києві повідомив Шемета.

Свенціцький з 2015 року є депутатом Сейму Польщі від ліберальної “Громадянської платформи”. Раніше він був міністром економічної співпраці із закордоном, мером Варшави, депутатом Сейму кількох каденцій, а в 2007-2011 роках - головою аналітично-дорадчого центру ООН в Україні.

Посаду бізнес-омбудсмена запроваджено в Україні в 2014 році.

У лютому 2019 року бізнес-омбудсмен Альгірдас Шемета повідомив про своє рішення не подовжувати контракт, укладений до травня 2019 року, проте згодом погодився залишитися на посаді до жовтня.

Фото: wiadomosci.wp.pl