Укргазбанк отримав лінію торговельного фінансування від ЄБРР

Європейський банк реконструкції та розвитку надає Укргазбанку лінію торговельного фінансування обсягом 40 мільйонів євро у межах "Програми сприяння розвитку торгівлі".

Про це Укрінформу повідомили в четвер у пресслужбі банку.

"Ця програма спрямована на забезпечення банку можливостями фінансування експортоорієнтованих компаній, підтримання економічного розвитку країни та створення нових робочих місць", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі, зазначають, що проєкт допоможе компаніям розширити доступ до торговельних фінансових інструментів і спектр відповідних продуктів. Також угода сприятиме підвищенню конкурентоспроможності Укргазбанку та його інвестиційної привабливості за рахунок диверсифікації бізнесу та впровадження кращих світових практик і стандартів.

"Економіка України орієнтована на експорт. І "Програма сприяння розвитку торгівлі" ЄБРР допоможе нам розширити зовнішню торгівлю та підтримати міжнародні операції наших клієнтів, тобто відіграє важливу роль у відновленні економіки країни. Ця нова торговельна лінія є важливим кроком у розширенні нашої співпраці з ЄБРР і ключовою віхою у подальшій трансформації банку", - зазначив голова правління Укргазбанку Кирило Шевченко.

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За допомогою "Програми сприяння розвитку торгівлі" ЄБРР надасть часткові або повні гарантії для окремих торговельних операцій, а також покриє платіжний ризик банків-емітентів у різних країнах. Це дозволить банкам-емітентам збільшити обсяг торговельних операцій, подовжити їх строк та отримати доступ до конкурентних умов ціноутворення.

"Приєднання до Програми сприяння розвитку торгівлі допоможе Укргазбанку краще інтегруватися в регіональну та світову економіку завдяки розвитку міцних торгових зв'язків і відносин між компаніями і банками в регіоні операцій ЄБРР і за його межами. Метою Програми сприяння розвитку торгівлі є сприяння міжнародній торгівлі в країнах операцій ЄБРР, в тому числі в Україні", - заявив Генрі Рассел, директор ЄБРР по роботі з фінансовими установами в регіоні Західних Балкан, Білорусі, Молдові та Україні.