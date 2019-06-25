Стало відомо, хто переміг у конкурсі на голову Митної служби

Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов переміг в конкурсі на посаду голови Державної митної служби.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Конкурс проводила Комісія з питань вищого корпусу державної служби, а саме рішення прийняли за результатами останнього етапу конкурсу — співбесіди.

Раніше трійка фіналістів представила членам комісії свою програму розвитку митної служби у вигляді презентації, потім кожен із претендентів відповідав на запитання представників бізнесу, народних депутатів, експертів і членів комісії. Оголошення результатів транслювалося на каналі Національного агентства України з питань державної служби в YouTube.

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Нефьодов набрав 16,97 бала. Крім нього, до фінального етапу відбору пройшли проректор з навчальної роботи Університету митної справи та фінансів Євген Гармаш і керівник громадської організації Центр розвитку цифрової економіки, експерт Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна Андрій Саварець.

Гармаш не набрав достатньої кількості балів для рейтингового оцінювання. Саварець отримав 12,33 бала і посів друге місце. Комісія рекомендувала Кабінету Міністрів призначити Нефьодова головою Державної митної служби.

Нагадаємо: заступником міністра економічного розвитку і торгівлі України Нефьодов став в лютому 2015 року. У листопаді 2016-го його призначили першим заступником міністра. До приходу у відомство він був співкеруючим партнером фонду прямих інвестицій Icon Private Equity, очолював інвестиційно-банківський департамент Dragon Capital.