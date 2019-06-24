Суд відновив можливість відбору на посаду голови Державної митної служби

Колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду постановила відновити дію розпорядження про проведення конкурсу на посаду голови Державної митної служби.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Сьогодні, 24 червня, колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду розглянула апеляційну скаргу, подану Кабінетом міністрів України у справі №640/6674/19, та постановила відновити дію розпорядження про проведення конкурс на посаду голови Державної митної служби. Підставою такого рішення стало недоведення позивачами наявності підстав для його призупинення", - йдеться в повідомленні.

У Мінфіні наголошують, що перепони для продовження відбору кандидата на посаду голови Державної митної служби усунено. Наступний крок - Національне агентство України з питань державної служби (НАДС) має зібратися і ухвалити рішення про подальший перебіг процедури.

Як відомо, до третього, заключного етапу конкурсу на керівника Державної митної служби пройшли три кандидати: проректор із навчальної роботи Університету митної справи та фінансів Євген Гармаш, перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов та керівник громадської організації "Центр розвитку цифрової економіки", експерт Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна Андрій Саварець. За результатами останнього етапу відбору конкурсна комісія визначить кандидата, якого рекомендуватиме уряду для призначення на посаду керівника ДМС.

Після прийняття рішення про відновлення конкурсу відповідні процедури мають бути проведені з урахуванням граничного терміну. Відповідно до ч.5 ст. 23 Закону «Про державну службу», результати конкурсу оприлюднюються не пізніше 45 календарних днів з дня отримання інформації про проведення конкурсу.

Станом на 17 квітня, коли була прийнята ухвала Окружного адміністративного суду м. Києва про призупинення конкурсу на керівника ДМС, минуло 28 днів з дати оголошення конкурсу.

Як повідомляв Укрінформ, 18 грудня 2018 року уряд ухвалив рішення про розділення Державної фіскальної служби на два окремих органи — митну та податкову служби, а 6 березня 2019 року затвердив відповідні положення про ці державні органи.

20 березня 2019 року Кабмін оголосив конкурс на голів податкової та митної служб. Після проведення двох етапів відбору конкурс на зайняття вакантної посади голови ДМС було заблоковано, оскільки 17 квітня Окружний адміністративний суд м. Києва зупинив дію розпорядження уряду щодо оголошення конкурсу на посаду голови митної служби. Як наслідок, 23 квітня Національне агентство України з питань державної служби призупинило конкурс на голову ДМС. Усі результати попередніх етапів відбору, в тому числі, визначення фіналістів, залишилися в силі.