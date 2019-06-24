Розподіл 3 мільярдів з Держфонду між райцентрами матиме позитивний ефект — Гройсман

Розподіл 3 млрд грн з Державного фонду регіонального розвитку між районними центрами і містами районного значення матиме позитивний ефект.

Про це прем’єр-міністр України Володимир Гройсман сказав на нараді з міськими та селищними головами, де обговорювався хід децентралізації, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ще одне пріоритетне питання – розподіл коштів Держфонду регіонального розвитку між районними центрами і містами районного значення. Близько 3 млрд грн. Це посилить можливості райцентрів, зміцнить їхню фінансову спроможність. А вже люди на місцях вирішать, куди направити гроші”, - сказав Гройсман.

За його словами, нині треба зробити низку конкретних кроків, які закріплять надбання і забезпечать подальший успіх реформи децентралізації. “Наша мета - створити повноцінні спроможні громади по всій країні”, - додав глава уряду.

У зв’язку з цим, нагадав прем’єр-міністр, уряд ініціював широке обговорення змін до Основного закону . “Повнота повноважень і ресурсів має бути на рівні громад. Цей принцип – основа змін до Конституції, які ми пропонуємо. Ми працюємо над тим, щоб передати владу на місця. Це створить серйозну базу для захисту децентралізації і розвитку територій”, - наголосив він.

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Гройсман також вважає доцільним з 1 січня 2020 року і до січня 2021 року надати районним центрам статус об’єднаних громад – разом з повноваженнями і ресурсами. “Це дасть можливість протестувати систему, отримати досвід. Відповідний законопроєкт будемо пропонувати на розгляд парламенту”, - сказав глава уряду.