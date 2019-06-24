Зеленський змінив склад Національної інвестиційної ради

Президент Володимир Зеленський затвердив новий склад Національної інвестиційної ради та вніс зміни до положення про неї.

Відповідний указ №423/2019 опублікований на сайті глави держави.

“Затвердити персональний склад Національної інвестиційної ради”, - ідеться в документі.

Також Президент вніс зміни до пункту 5 положення про раду, згідно з яким відтепер “до складу Ради входять: Прем'єр-міністр України, Голова Національного банку України (за згодою), Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України, Міністр фінансів України, Міністр юстиції України, а також за згодою представники українських та іноземних організацій та компаній, бізнесових кіл, експерти з питань залучення інвестицій, розвитку підприємництва, фахівці у галузі економіки, фінансів”.

Згідно з текстом указу головою Національної інвестиційної ради є глава держави Володимир Зеленський. Крім нього, до ради входять ще 28 осіб.

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Відповідно до указу до персонального складу Національної інвестиційної ради нині входять: Президент України Володимир Зеленський (голова ради), Давид Арахамія (секретар Ради), Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, заступник глави Адміністрації Президента Олексій Гончарук, заступник глави АП Вадим Пристайко, помічник Президента Андрій Єрмак, радник Президента Олег Устенко, перший віцепрем'єр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, міністр фінансів Оксана Маркарова, міністр юстиції Павло Петренко.

За згодою до Національної інвестиційної ради увійшли: голова Національного банку України Яків Смолій; Ровнаг Абдуллаєв - президент Державної нафтової компанії Азербайджанської Республіки «SOCAR» (Азербайджанська Республіка); Ахмет Акча - голова правління компанії «Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.» (Турецька Республіка); Алан Джоуп - генеральний директор компанії «Unilever NV» (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії); Фумія Кокубу - голова ради директорів «Marubeni Corporation» (Японія); Джеймс Коулз - генеральний директор відділення Європа, Близький Схід та Африка банку «Citigroup Inc.» (Сполучені Штати Америки); Олаф Кох - голова правління компанії «Metro AG» (Федеративна Республіка Німеччина); Ізабель Кочер - генеральний директор компанії «Engie SA» (Французька Республіка); Маргарита Луї-Дрейфус - голова правління компанії «Louis Dreyfus Holding B.V.» (Королівство Нідерланди); Девід Макленнан - голова правління та генеральний директор компанії «Cargill Inc.» (Сполучені Штати Америки); Лакшмі Нівас Міттал - голова правління та генеральний директор компанії «Arcelor Mittal Limited» (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії); Куніхару Накамура - президент та генеральний директор групи компаній «Sumitomo Согр." (Японія); Кріс Сінгх - президент та генеральний директор компанії «Holtec International, Inc." (Сполучені Штати Америки); Султан Ахмед Бін Сулайем - голова правління та генеральний директор групи компаній «DP World» (Об'єднані Арабські Емірати); Ян Тейлор - генеральний директор і президент групи компаній «Vitol Holding B.V.» (Королівство Нідерланди); Стефані фон Фріденбург - головний операційний директор Міжнародної фінансової корпорації; Грегорі Хекман - генеральний директор компанії «Bunge Limited» (Сполучені Штати Америки); Сума Чакрабарті - президент Європейського банку реконструкції та розвитку; Кім Янг-Санг - президент і генеральний директор компанії «Posco Daewoo Corporation» (Республіка Корея).