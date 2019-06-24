Зеленський змінив склад Національної інвестиційної ради

Зеленський змінив склад Національної інвестиційної ради

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський затвердив новий склад Національної інвестиційної ради та вніс зміни до положення про неї.

Відповідний указ №423/2019 опублікований на сайті глави держави.

“Затвердити персональний склад Національної інвестиційної ради”, - ідеться в документі.

Також Президент вніс зміни до пункту 5 положення про раду, згідно з яким відтепер “до складу Ради входять: Прем'єр-міністр України, Голова Національного банку України (за згодою), Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України, Міністр фінансів України, Міністр юстиції України, а також за згодою представники українських та іноземних організацій та компаній, бізнесових кіл, експерти з питань залучення інвестицій, розвитку підприємництва, фахівці у галузі економіки, фінансів”.

Згідно з текстом указу головою Національної інвестиційної ради є глава держави Володимир Зеленський. Крім нього, до ради входять ще 28 осіб.

Читайте також: Команда Зеленського назвала 20 здобутків нового Президента

Відповідно до указу до персонального складу Національної інвестиційної ради нині входять: Президент України Володимир Зеленський (голова ради), Давид Арахамія (секретар Ради), Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, заступник глави Адміністрації Президента Олексій Гончарук, заступник глави АП Вадим Пристайко, помічник Президента Андрій Єрмак, радник Президента Олег Устенко, перший віцепрем'єр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, міністр фінансів Оксана Маркарова, міністр юстиції Павло Петренко.

За згодою до Національної інвестиційної ради увійшли: голова Національного банку України Яків Смолій; Ровнаг Абдуллаєв - президент Державної нафтової компанії Азербайджанської Республіки «SOCAR» (Азербайджанська Республіка); Ахмет Акча - голова правління компанії «Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.» (Турецька Республіка); Алан Джоуп - генеральний директор компанії «Unilever NV» (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії); Фумія Кокубу - голова ради директорів «Marubeni Corporation» (Японія); Джеймс Коулз - генеральний директор відділення Європа, Близький Схід та Африка банку «Citigroup Inc.» (Сполучені Штати Америки); Олаф Кох - голова правління компанії «Metro AG» (Федеративна Республіка Німеччина); Ізабель Кочер - генеральний директор компанії «Engie SA» (Французька Республіка); Маргарита Луї-Дрейфус - голова правління компанії «Louis Dreyfus Holding B.V.» (Королівство Нідерланди); Девід Макленнан - голова правління та генеральний директор компанії «Cargill Inc.» (Сполучені Штати Америки); Лакшмі Нівас Міттал - голова правління та генеральний директор компанії «Arcelor Mittal Limited» (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії); Куніхару Накамура - президент та генеральний директор групи компаній «Sumitomo Согр." (Японія); Кріс Сінгх - президент та генеральний директор компанії «Holtec International, Inc." (Сполучені Штати Америки); Султан Ахмед Бін Сулайем - голова правління та генеральний директор групи компаній «DP World» (Об'єднані Арабські Емірати); Ян Тейлор - генеральний директор і президент групи компаній «Vitol Holding B.V.» (Королівство Нідерланди); Стефані фон Фріденбург - головний операційний директор Міжнародної фінансової корпорації; Грегорі Хекман - генеральний директор компанії «Bunge Limited» (Сполучені Штати Америки); Сума Чакрабарті - президент Європейського банку реконструкції та розвитку; Кім Янг-Санг - президент і генеральний директор компанії «Posco Daewoo Corporation» (Республіка Корея).

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-