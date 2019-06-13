Україна та Італія обговорили перспективи розвитку двосторонньої співпраці

Перший віце-прем'єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів разом із віце-прем’єр-міністром — міністром економічного розвитку, праці та соціальної політики Італійської Республіки Луїджі Ді Майо обговорили перспективи розвитку двосторонньої співпраці.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.

"Під час зустрічі Степан Кубів також підкреслив стратегічний характер партнерства України та Італії, та наголосив на подальших перспективах розвитку двосторонньої співпраці, зокрема через можливості Українсько-Італійської Ради з економічного, промислового та фінансового співробітництва", - йдеться у повідомленні.

Кубів підкреслив незмінність курсу на європейську інтеграцію України, поглиблення торговельно-економічної взаємодії з країнами ЄС, зокрема Італією.

“Понад 14 тисяч українських компаній експортують свою продукцію до Європейського Союзу. Це також створює додаткові інструменти для багатосторонньої взаємодії, наприклад завдяки можливостям Конвенції Пан-Євро-Мед або кооперації у рамках ініціативи Китаю – «Один пояс, один шлях». У цьому та інших проектах Україна та Італія мають великі логістичні та торговельні можливості та перспективи», - сказав Кубів.

Він підкреслив, що слід посилювати можливості співпраці у сфері відновлювальної енергетики, сільськогосподарському машинобудуванні, переробній промисловості, а також розвитку цифрової економіки, інновацій, IT технологій. “Цьому сприятиме оновлення угоди про сприяння та взаємний захист інвестицій між Україною та Італією”- підкреслив перший віце-прем'єр-міністр.

Як повідомлялось, у 2018 році товарообіг між Україною та Італією становив 4,47 млрд доларів, що майже на 14% більше порівняно із 2017 роком.