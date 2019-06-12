Експерти повідомили, якою буде ціна першої української лохини

Перші партії української лохини з відкритого грунту надійдуть на ринок до кінця поточного тижня; очікується, що її пропонуватимуть по 200 грн за кг.

Про це повідомляє аналітична платформа плодоовочевого бізнесу Еast-fruit.

"Цього тижня на ринок надійдуть перші партії української лохини з відкритого грунту. Це будуть, переважно, малооб'ємні поставки із Закарпаття та південних регіонів країни, однак уже зараз учасники ринку намагаються визначитися, якими будуть ціни на ягоду. Скоріш за все, першу українську ранню лохину пропонуватимуть за ціною близько 200 грн/кг (7,5 доларів за кг), проте ціна буде знижуватися в міру зростання пропозиції ягоди", - йдеться в повідомленні.

Експерти повідомляють, що на ринку вже досить багато оголошень про продаж дрібних партій лохини закритого грунту українського виробництва по 200-240 грн/кг. Щоправда, партії пропонуються занадто маленькі, щоб зацікавити великих покупців або мережі супермаркетів, а якість оцінюється як середня, тому домінує в продажу імпортна лохина. Але, на думку експертів, українському виробнику відстояти ціну навіть у 200 грн/кг за перші оптові партії буде нелегко, тому що грузинська або іспанська лохина може продаватися в Україні навіть по 135-160 грн/кг.

«Скоріш за все, цього року ми вперше побачимо оптову ціну на лохину нижче психологічного рівня в 100 грн/кг (3,8 дол. за кг). Такий низький рівень ціни може бути досягнутий уже до 15-20 липня 2019 року. При цьому якісна ягода буде активно експортуватися, і ціни на неї можуть бути набагато вищими», - впевнені аналітики.

Разом з тим, на їхню думку, експортувати лохину зможуть далеко не всі виробники, так як лише окремі групи мають контакти, контракти й необхідну сертифікацію для експорту продукції до Євросоюзу та інших країн.

«Ми обговорювали питання формування ціни на лохину з учасниками ринку і, схоже, що великий розрив між ціною внутрішнього ринку та експортною ціною на лохину в цьому році призведе до формування кластера експортерів лохини. Тобто, це будуть комерційні компанії, які лохину не вирощують, але які будуть її купувати та експортувати», - розповів Андрій Ярмак, економіст інвестиційного департаменту Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (FAO).

Україна поставить перші партії свіжої лохини до таких країн як ОАЕ, а також, можливо, до Саудівської Аравії, Кувейту й Оману вже в цьому сезоні завдяки торговельній місії Fruit Trade: Ukraine - Middle East, яку організували FAO спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку й Українською плодоовочевою асоціацією за фінансової підтримки ініціативи EU4Business. Однак поставки свіжої лохини до країн Близького Сходу навряд чи відразу стануть масовими через складну та дорогу логістику. Відсутність прямих морських чартерів затягує час транзиту до 28-30 днів. Тому, за словами експертів, найімовірніше, основні експортні відвантаження лохини з України до країн Близького Сходу будуть здійснюватися авіатранспортом, що додасть до вартості експорту близько двох доларів на кожному кілограмі.

Також очікується збільшення поставок авіатранспортом свіжої лохини з України до країн Азії. У минулому році продали першу пробну партію. Цього року відразу кілька компаній планують розширити обсяги експорту української лохини до цього регіону.

Також аналітики платформи очікують, що зниження цін на українську лохину в 2019 році призведе до початку більш масштабної переробки цієї ягоди. Вони припускають, що некондиційну лохину продаватимуть навіть по 2 долари за кг, що може зацікавити багатьох переробників.