Україна на 30% збільшила експорт цукру у травні

Українські виробники у травні поточного року експортували понад 40 тис. тонн цукру, що на 30% більше, ніж у квітні.

Про це повідомляє прес-служба НАЦУ “Укрцукор” (Національна асоціація цукровиків України).

“За травень поточного маркетингового року українські виробники експортували 41,3 тис. тонн цукру, що майже на 30% більше, ніж у квітні”, - йдеться у повідомленні.

Основним імпортером українського цукру в травні залишається Азербайджан - майже третина усіх поставок місяця (29%). Значні обсяги відправились до Туреччини та Таджикистану – 17% і 16% відповідно, деталізували у профільній асоціації.

Разом з тим, за період з вересня по травень 2018-2019 маркетингового року було експортовано 378,2 тис. тонн цукру, що на 13% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

За оцінками аналітичного відділу НАЦУ “Укрцукор”, в наступному сезоні кількість працюючих цукрових заводів скоротиться з 42 до 34, а виробництво цукру очікується на рівні 1,1-1,2 млн тонн.

Україна входить до 20 найбільших виробників цукру в світі і замикає десятку найбільших експортерів - за результатами 2018 року сума експорту склала 217 млн дол.

У 2018/2019 маркетинговому році переробку цукрових буряків здійснювали 42 цукрових заводи, які виробили 1,823 млн тонн цукру при потребі внутрішнього ринку у 1,3 млн тонн. Перехідні запаси цукру минулих років на початок поточного маркетингового року оцінюються у обсязі 390 тис. тонн. Експортний потенціал цукру в поточному році оцінюється щонайменше у 600 тис. тонн.