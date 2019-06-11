Аграріям надали понад 14 мільйонів на компенсацію відсотків за кредитами — Мінагро

Українським сільгоспвиробникам з січня по травень 2019 року спрямовано 14,3 млн грн на часткову компенсацію відсотків за залученими кредитами.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

“За січень-травень 2019 року до областей спрямовано 14,3 млн грн, які будуть перераховані сільгоспвиробникам за часткову компенсацію відсотків за залученими кредитами. Станом на 7 червня сільгоспвиробниками фактично використано 11,19 млн грн, залишок – 3,11 млн грн”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільші суми компенсації отримали аграрії Вінницької (2,7 млн грн), Київської (2,1 млн грн), Хмельницької (1,6 млн грн), Полтавської (1,5 млн грн), Сумської (1,4 млн грн), Херсонської (1,2 млн грн), Одеської (1,1 млн грн) областей. Загалом, конкурсними комісіями для надання фінансової підтримки за залученими кредитами затверджено 290 заяв на загальну суму 96,2 млн грн (75,7 % від передбаченого обсягу коштів за бюджетною програмою підтримки сільгоспвиробників).

Як повідомляв Укрінформ, законом України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" передбачені видатки за програмами підтримки розвитку агропромислового комплексу (АПК) у розмірі 5,909 млрд грн. Зокрема, на фінансову підтримку заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів передбачено 127,2 млн грн; на фінансову підтримку розвитку фермерських господарств — 800 млн грн; на державну підтримку розвитку, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними — 400 млн грн; на надання кредитів фермерським господарствам — 200,0 млн грн; на державну підтримку галузі тваринництва — 3,5 млрд грн; на фінансову підтримку сільгоспвиробників — 881,8 млн грн.

Детально з програмами підтримки АПК на 2019 рік можна ознайомитися за посиланням.