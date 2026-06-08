У Берні понад 350 лідерів діаспори з 50 країн ухвалили Декларацію глобальної української єдності

У столиці Швейцарії 7 червня завершився Саміт світового українства, який в умовах Року глобальної української єдності об’єднав понад 350 делегатів та гостей із громад, організацій та інституцій з-понад 50 країн світу заради посилення міжнародної підтримки нашої держави.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на офіційному сайті Світового конгресу українців (СКУ).

Масштабний міжнародний форум був організований СКУ у тісній співпраці з Українським Товариством у Швейцарії та у партнерстві з Міністерством закордонних справ України. Саміт став виявом спільної відданості закордонного українства своїй Батьківщині, українському народові й майбутньому української нації.

У підсумковому документі учасники Саміту насамперед висловили глибоку шану Збройним Силам України, силам безпеки та оборони, службам надзвичайного реагування і всім, хто, ризикуючи власним життям, щоденно захищає Україну. Делегати підтвердили незмінну готовність закордонних громад залишатися єдиними й рішучими у підтримці цієї боротьби, а також задекларували непохитну відданість демократичному розвитку України, її європейському майбутньому, верховенству права, свободі та гідності людини.

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У час, коли Україна протистоїть повномасштабній російській агресії, захищаючи свободу, європейську безпеку та принципи міжнародного права, єдність і дія світового українства набувають особливого значення.

Саміт підтверджує спільні пріоритети українців у всьому світі:

Перемогу України – досягнення справедливого і тривалого миру, відновлення територіальної цілісності України, притягнення Росії до відповідальності за вчинені злочини та відшкодування завданих нею збитків.

Відновлення сильної, безпечної та успішної України – незалежної держави, заснованої на українських цінностях, вільної від російського впливу та його шовіністичного світогляду.

Розбудову сильного українського світу, який виховує покоління за поколінням свідомих українських патріотів.

Саміт закликає українців світу до спільної національної дії:

Вшановувати й підтримувати захисників і захисниць України – Сили Оборони України, які борються за свободу нашого народу, через гуманітарну підтримку, оборонну допомогу, фінансові внески та внутрішню солідарність.

Підтримувати Україну через політичну участь, адвокацію та інформаційну діяльність.

Брати провідну роль у відновленні України – не як пасивні спостерігачі, а як активні лідери, що долучають знання, досвід, навички та громадянське лідерство до відбудови нової України.

Захищати й просувати українську ідентичність – нашу мову, культуру, освіту та національну спадщину.

Будувати сильні українські громади – поглиблювати довіру, співпрацю та солідарність попри кордони; виховувати покоління за поколінням свідомих патріотів.

Не допускати розколів – протидіяти будь-яким спробам послабити міжнародну підтримку України або роз’єднати український народ.

Посилювати глобальний голос України – поширювати й підсилювати голос Української Держави, українського народу та українських громад у всьому світі.

Саміт наголосив, що українці світу є невід’ємною частиною українського народу та важливим джерелом сили України на міжнародній арені.

Лідери діаспори підкреслили, що глобальна українська єдність не є символом, а є стратегічною передумовою успіху України та українського народу. Наприкінці Саміту в Берні було проголошено три засадничі принципи консолідації світового українства:

«Україна визначає нашу єдність. Відповідальність перед українським народом визначає нашу єдність. Національна дія визначає нашу єдність. Єдині в національній дії. Заради України. Заради свободи. Заради майбутнього. Слава Україні!», – наголошується в декларації.

Нагадаємо, у столиці Швейцарії 5 червня стартував масштабний Саміт Світового конгресу Українців (СКУ). З цієї нагоди в посольстві України відбувся Український сніданок, що об’єднав урядовців, правозахисників і лідерів закордонного українства з усього світу.

Фото: СКУ