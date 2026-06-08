У Берні понад 350 лідерів діаспори з 50 країн ухвалили Декларацію глобальної української єдності
Як передає Укрінформ, про це йдеться на офіційному сайті Світового конгресу українців (СКУ).
Масштабний міжнародний форум був організований СКУ у тісній співпраці з Українським Товариством у Швейцарії та у партнерстві з Міністерством закордонних справ України. Саміт став виявом спільної відданості закордонного українства своїй Батьківщині, українському народові й майбутньому української нації.
У підсумковому документі учасники Саміту насамперед висловили глибоку шану Збройним Силам України, силам безпеки та оборони, службам надзвичайного реагування і всім, хто, ризикуючи власним життям, щоденно захищає Україну. Делегати підтвердили незмінну готовність закордонних громад залишатися єдиними й рішучими у підтримці цієї боротьби, а також задекларували непохитну відданість демократичному розвитку України, її європейському майбутньому, верховенству права, свободі та гідності людини.
У час, коли Україна протистоїть повномасштабній російській агресії, захищаючи свободу, європейську безпеку та принципи міжнародного права, єдність і дія світового українства набувають особливого значення.
Саміт підтверджує спільні пріоритети українців у всьому світі:
- Перемогу України – досягнення справедливого і тривалого миру, відновлення територіальної цілісності України, притягнення Росії до відповідальності за вчинені злочини та відшкодування завданих нею збитків.
- Відновлення сильної, безпечної та успішної України – незалежної держави, заснованої на українських цінностях, вільної від російського впливу та його шовіністичного світогляду.
- Розбудову сильного українського світу, який виховує покоління за поколінням свідомих українських патріотів.
Саміт закликає українців світу до спільної національної дії:
- Вшановувати й підтримувати захисників і захисниць України – Сили Оборони України, які борються за свободу нашого народу, через гуманітарну підтримку, оборонну допомогу, фінансові внески та внутрішню солідарність.
- Підтримувати Україну через політичну участь, адвокацію та інформаційну діяльність.
- Брати провідну роль у відновленні України – не як пасивні спостерігачі, а як активні лідери, що долучають знання, досвід, навички та громадянське лідерство до відбудови нової України.
- Захищати й просувати українську ідентичність – нашу мову, культуру, освіту та національну спадщину.
- Будувати сильні українські громади – поглиблювати довіру, співпрацю та солідарність попри кордони; виховувати покоління за поколінням свідомих патріотів.
- Не допускати розколів – протидіяти будь-яким спробам послабити міжнародну підтримку України або роз’єднати український народ.
- Посилювати глобальний голос України – поширювати й підсилювати голос Української Держави, українського народу та українських громад у всьому світі.
- Саміт наголосив, що українці світу є невід’ємною частиною українського народу та важливим джерелом сили України на міжнародній арені.
Лідери діаспори підкреслили, що глобальна українська єдність не є символом, а є стратегічною передумовою успіху України та українського народу. Наприкінці Саміту в Берні було проголошено три засадничі принципи консолідації світового українства:
«Україна визначає нашу єдність. Відповідальність перед українським народом визначає нашу єдність. Національна дія визначає нашу єдність. Єдині в національній дії. Заради України. Заради свободи. Заради майбутнього. Слава Україні!», – наголошується в декларації.
Нагадаємо, у столиці Швейцарії 5 червня стартував масштабний Саміт Світового конгресу Українців (СКУ). З цієї нагоди в посольстві України відбувся Український сніданок, що об’єднав урядовців, правозахисників і лідерів закордонного українства з усього світу.
Фото: СКУ