Діаспора привітала санкції щодо телеканалів Медведчука

Європейський конгрес українців (ЄКУ) вважає важливим кроком та підтримує запроваджені в Україні санкції щодо телеканалів 112, Zik and NewsOne.

Про це йдеться у відповідному листі ЄКУ, направленому на адресу Діючого голови ОБСЄ, глави МЗС Швеції Анн Лінде, передає Укрінформ.

«В Україні був зроблений важливий крок щодо заборони мовлення проросійських каналів «112 Україна», Zik та NewsOne. Ми підтримуємо таке рішення», - зазначається в листі.

Як зауважується, від початку російської агресії проти територіальної цілісності України низка українських громадських організацій підтримують Україну політично й гуманітарно.

«Ми постійно спостерігаємо за інформаційною пропагандою Російської Федерації, яка дезінформує світ про ситуацію в Україні щодо прав російськомовного населення, релігії, свободи та толерантності українського народу. Дякуючи нашій діяльності та участі в міжкультурних програмах, ми в країнах нашого проживання показали, що немає ворожнечі між сходною та західною частинами України. Теза про "Дві України" є продуктом інтенсивної пропаганди, спрямованої на розкол суспільства в Україні», - зазначається в листі.

Водночас в ЄКУ також «вважають за доцільне знати позицію відповідної установи - ОБСЄ - щодо роботи та негативного впливу згаданих каналів в Європі».

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника — народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів. Станом на ранок 3 лютого мовлення NewsOne, ZIK та «112» припинено.

Зеленський зазначив, що рішення про запровадження санкцій проти трьох телеканалів є складним, однак підкреслив, що боротьба за незалежність є боротьбою в інформаційній війні за правду та європейські цінності.

3 лютого Володимир Зеленський під час зустрічі з послами країн «Великої сімки» та ЄС поінформував їх про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 2 лютого щодо запровадження санкцій проти окремих засобів масової інформації.

Глава держави запевнив іноземних дипломатів, що в жодному разі не йдеться про наступ на свободу слова, це обґрунтоване рішення для захисту національної безпеки.

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Тереза Рібейро закликала українську владу знайти збалансоване та пропорційне рішення у протидії пропаганді, зі збереженням плюралізму медіа та різноманіття думок.

Фото: European Congress of Ukrainians / Європейський Конґрес Українців