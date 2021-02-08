ЄС хоче підтримати українські громадські медіа – для боротьби з фейками Росії

Голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас здивований структурою власності українських телеканалів та вважає важливим надання підтримки громадським мовникам з боку Європейського Союзу.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Маасікас заявив під час форуму «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді» .

"Щодо інформаційного простору в Україні, який дійсно є досить особливим і характерним, зважаючи на поточний конфлікт із країною-сусідкою та зважаючи на всі інші контексти та обставини. Одне питання, яке досить вразило мене, коли я прибув сюди (в Україну - ред), - це власність ЗМІ, хто володіє телеканалами. Українське населення отримує більшість інформаціїї саме з уцих каналів, і я був здивований їхніми власниками. Я продовжую дивуватися та роздумувати - ці багаті особи, які хочуть мати вплив на суспільство, - яка їхня роль?", - сказав Маасікас.

Він також додав, що роздумує над тим, наскільки структура власників ЗМІ в Україні може допомагати боротися проти дезінформації, адже важливе завдання - надати населенню достатньо об'єктивної інформації. Маасікас зауважив, що у цьому контксті важлива тривала підтримка ЄС громадським мовцям в Україні, наприклад, "Суспільному".

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна", а також їхнього власника — народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів. Станом на ранок, 3 лютого, мовлення NewsOne, ZIK та "112" припинено.

Українські урядовці, низка громадських організацій виступили із заявою, в якій відзначили, що рішення про накладення санкцій проти Тараса Козака та низки телеканалів не є наступом на свободу слова.