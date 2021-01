Українці у світі відзначають День Соборності

День Соборності України, який щорічно святкують 22 січня, у день проголошення в 1919 році Акта злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, відзначають українці в усьому світі.

Про це передає Укрінформ з посиланням на соцмережі.

Грузія

Посольство України в Грузії разом з представниками української діаспори провели урочистий захід з нагоди Дня Соборності, повідомляється на сторінці диппредставництва в Фейсбуці.

Учасники відкрили захід покладанням квітів до пам’ятника Тараса Шевченка м.Тбілісі. Радник посольства А.Касьянов привітав усіх українців з цим святом, згадав історію його виникнення та важливість єдності нашої держави на сучасному етапі своєї боротьби за незалежність та територіальну цілісність. Український вокальний гурт «Калита» виконав державний гімн України. На завершення учасники заходу провели флешмоб #ЄдинаКраїна, #РазомСильніші.

Фото: Посольство України в Грузії / უკრაინის საელჩო საქართველოში, Посольство України в Болгарії / Посолство на Украйна в България, Украинаның Қазақстандағы Елшілігі / Посольство України в Казахстані, Embassy of Ukraine in the Republic of North Macedonia