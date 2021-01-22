У Краматорську на День Соборності поклали квіти до пам’ятника Шевченку

У Краматорську військовослужбовці та представники громадськості відзначили День Соборності України.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті Донецької військово-цивільної обладміністрації.

У центрі міста до пам’ятника Тарасу Шевченку з нагоди Дня Соборності України синьо-жовті квіти поклали голова облдержадміністрації Павло Кириленко, міський голова Краматорська Олександр Гончаренко, заступник командувача операції Об'єднаних сил полковник Григорій Токар, військовослужбовці та представники громадськості. Пролунав Гімн України.

Донеччина відзначає День Соборності України / Фото: Донецька ОДА

Учасники церемонії підкреслили, що національна єдність є не тільки базовою цінністю громадян країни, а й обов’язковою передумовою успішного спротиву зовнішній агресії. Сьогодні Україна продовжує боротьбу за незалежність і соборність, тому соборність залишається на порядку денному національних завдань. Цілісна Україна – це повернення окупованих Криму і окремих районів Донеччини та Луганщини.

Як повідомлялося, 22 січня у день проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки Україна щороку відзначає День Соборності. Офіційно в Україні свято встановлено Указом Президента України «Про День соборності України» від 21 січня 1999 року № 42/99.