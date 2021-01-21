Ректор ДонНУ пояснив, чому об'єднання українських земель не є радянським здобутком

Повернення до подій 1919 року, коли відбулося об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, спростовує закиди, що об'єднання українських земель є нібито радянським здобутком.

Як передає кореспондент Укрінформу, на цьому наголосив ректор Донецького національного університету імені Василя Стуса Роман Гринюк на онлайн-зустрічі "Україна Соборна", яку організував Інститут національної пам'яті.

"Акт Злуки - це подія, яка, ми знаємо з вами, замовчувалася протягом певного часу, десь 70 років, бо просувався концепт "возс'єднання українських земель під червоними прапорами" як винятково радянський здобуток. Але й на початку XXI століття інколи доводиться чути заяви про те, що сучасна Україна нібито має завдячувати тому ж Сталіну чи Леніну за об'єднання українських земель в одній державі. Повернення до подій 1919 року якраз спростовує такі заяви, такі закиди", - сказав Гринюк.

За словами ректора ДонНУ, соборність для України - це єдність багатоманітності, об'єднання навколо спільного стрижня, яким є українська державність і українська ідентичність.

"Термін "соборність" включає в себе як єдність, так і згуртованість. І День соборності України передусім є саме символом національного єднання", - зауважив Гринюк.

Він наголосив, що Донецький національний університет імені Василя Стуса повною мірою відчув значення державної соборності, опинившись у скрутній ситуації 2014 року. Тоді заклад переніс свою діяльність з Донецька до Вінниці.

"Зрозуміло, що без підтримки вінницької громади, без довіри з боку абітурієнтів у першу чергу, без довіри з боку їх батьків, студентів і взагалі близьких, університету на Вінничині було б вкрай важко розбудуватися і вже працювати сім років. І в цьому якраз я бачу вияв соборності, яка поєднує українців у прагненні реагувати на такі складні виклики", - сказав ректор ДонНУ.

Також, на думку Гринюка, втіленням соборності України є і долі людей, які перетнулися між Поділлям і Донбасом. Зокрема це всесвітньо відомий композитор Микола Леонтович, подільський історик і громадський діяч Юхим Сіцінський, поет, правозахисник Василь Стус.

"Сьогодні Україна продовжує боротьбу за незалежність, тому соборність залишається на порядку денному. Цілісна Україна - це повернення окупованих Криму й окремих районів Донецької і Луганської областей. Це, зокрема і відновлення Донецького національного університету імені Василя Стуса саме на малій батьківщині, в Донецьку", - сказав ректор ДонНУ.

Як повідомлялося, 22 січня 1919 року був проголошений Акт Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки. З 1999 року День Соборності офіційно відзначається в Україні та українському світі.