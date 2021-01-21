Зараз держава об’єднана, як ніколи раніше - Дробович на зустрічі «Україна Соборна»

Маємо виховувати в громадянах України відчуття ідентичності, щоб Україна зміцнювала свою соборність.

На цьому наголосив голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович під час онлайн-зустрічі "Україна Соборна" до 102-ої річниці проголошення Акту Злуки Української та Західноукраїнської народних республік, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Не дивлячись на те, що ми тут, на цій землі, живемо вже понад тисячу років, і тут відбуваються великої ваги історичні події, - у Києві це відчутно і по всіх регіонах України, - все-таки у деяких наших сусідів, таких, як росіяни, які є країною-агресором, виникають запитання. Вони намагаються постійно розмивати нашу ідентичність, ставити під сумнів. Навіть деякі люди, які живуть у нашій країні, піддаючись пропагандистським впливам, починають сумніватися, підважувати ідеї державотворчості і взагалі тяглість традицій, які є. Тому виховання відчуття соборності – це робота, в результаті якої всі ці люди мають відчути, зрозуміти, порозумітися, щоб критична кількість громадян усвідомлювала свою ідентичність і цінувала те, що ми маємо», - підкреслив Дробович.

Він зазначив, що ми маємо насправді дуже багато - сучасну європейську країну, яка всупереч дуже складним обставинам має свою державність.

«Країна дає можливість кожному громадянину стати щасливим, заможним, бути вільним у цей наш час, який хоча з одного боку зупинений демократично, але з іншого боку ми знаємо, що є дуже багато народів, які знаходяться в значно гіршій ситуації щодо прав людини, в питаннях економічних і розвитку. Але ми не можемо заспокоюватись на цьому і повинні ставити наступні цілі, розвивати наше суспільство», - сказав Дробович.

Він додав, що від тієї ідеї соборності – політичної, державної, - яка була висунута і навіть на невеликий час зафіксована в дії 102 роки тому, до реальності ми пройшли складний шлях.

«Але зараз, хоча живемо теж у час складний, і воюємо, відстоюємо свої кордони, ще ніколи країна не була настільки соборна і об’єднана, як зараз. І це з одного боку звучить дивно – хтось скаже, що у нас суперечності, ми сваримось, - але ще ніколи не було такого часу, щоб Україна мала державну незалежність, таке військо потужне. І тисячі й тисячі людей зараз стоять на кордоні, знаходяться в окопах, охороняють цю країну. З різних регіонів, абсолютно всіх, боронять її ціною свого життя. Інші люди, дипломати, борються по всіх міжнародних інституціях за називання речей своїми іменами – агресора агресором. Освітяни, науковці досліджують ці обставини, роблять свою роботу, щоб усупереч гібридній агресії, пропаганді, брехні правда торжествувала. Це велика робота великої групи людей», - зазначив Дробович.

Він додав також, що сьогоднішня розмова стане важливою частиною цього процесу – донесення правди, ствердження нашої соборності і зміцнення нашої держави.

21 січня 1919 року, у місті Хуст, на Закарпатських всенародних зборах було прийнято рішення про возз'єднання Закарпаття з Великою Україною.