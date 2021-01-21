Стартував віртуальний «Ланцюг Соборності» між Києвом і Сімферополем

Розпочалася акція "Ланцюг Соборності" - перший в історії України віртуальний ланцюг з'єднає Київ і Сімферополь.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Щоб приєднатися до "Ланцюга Соборності", потрібно авторизуватися на сайті акції через соціальні мережі. Онлайн-ланцюг утворять аватарки учасників, які одна за одною вишикуються на карті за маршрутом протяжністю 1058 кілометрів - від Софійської площі у Києві до парку Тараса Шевченка у Сімферополі.

Наразі до акції, що триватиме впродовж 2 днів, долучилося понад 1000 людей.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова приєдналася до віртуального "Ланцюга Соборності".

Про це вона повідомила у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Доєдналася до акції, яка розпочалася сьогодні, у 31-шу річницю “Української хвилі”, і триватиме протягом 2 днів. Вона покликана поєднати усіх українців, незалежно від відстані, у "Ланцюг Соборності"», - написала омбудсмен.

Як повідомлялося, 22 січня 1919 року був проголошений Акт Злуки Української Народної Республіки й Західно-Української Народної Республіки. З 1999 року День Соборності офіційно відзначається в Україні 22 січня.