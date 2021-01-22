Керівники держави поклали квіти до пам’ятника Грушевському

Президент Володимир Зеленський вшанував пам’ять Президента УНР Михайла Грушевського та поклав квіти до його пам'ятника у Києві.

Участь у церемонії покладання квітів з нагоди Дня Соборності України також взяли Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

Церемонія покладання квітів до пам’ятника Михайлу Грушевському / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

"Володимир Зеленський поклав букет квітів до підніжжя пам’ятника видатному державному діячу. Також біля меморіалу було встановлено кошик квітів", - розповіли в ОП.

Вшанування Президентом України пам’яті Михайла Грушевського з нагоди Дня Соборності / Фото: Офіс Президента

Крім того, в Офісі глави держави зазначили, що у зв'язку з роковинами трагічної загибелі активістів Революції гідності Сергія Нігояна та Михайла Жизневського здійснено покладання квітів від Президента до місць загибелі Героїв України на вул. Грушевського у Києві.

Також на Алеї Героїв Небесної сотні від імені глави держави встановлено кошик квітів до пам’ятного хреста на місці загибелі активістів Революції гідності.

Як повідомлялося, 22 січня відзначається День Соборності України. Цього дня в 1919 році відбулося проголошення Акта злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки.