«Ланцюг єдності» між Києвом та Сімферополем: як долучитися до проєкту

З нагоди Дня Соборності в Україні, який відзначається 22 січня, українцям пропонують долучитися до віртуального "ланцюга єдності", який об'єднає Київ з Сімферополем.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, проєкт стартував 21 січня.

Приєднатися до "Ланцюга Соборності" можна за посиланням. Щоб приєднатися, потрібно перейти на сайт, натиснути на кнопку "долучитися" та авторизуватися через соціальні мережі.

Наразі до проєкту долучилося понад 13,4 тис. українців.

Як зазначають організатори, онлайн-ланцюг створений з аватарок учасників, які одна за одною простягнуться на 1058 км від Софійської площі у Києві до парку Тараса Шевченка у Сімферополі.

Ланцюг п'ять разів символічно перетне Дніпро: на мосту Патона, де традиційно будували живий ланцюг єдності кияни, біля Черкас, Кременчука, у Дніпрі та Запоріжжі. Читайте також: Українці у світі відзначають День Соборності

Як повідомлялося, 22 січня 1919 року був проголошений Акт Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки. З 1999 року День Соборності офіційно відзначається в Україні та серед українців у світі.