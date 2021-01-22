«Ланцюг Соборності» між Києвом та Сімферополем зібрав понад 37 тисяч учасників

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу розповіла керівник агентства CF.Digital, яке виступило ініціатором і організатором акції «Ланцюг Соборності» з Кримом Ірина Муштіна.

«Мета акції - об'єднати Україну: лівий берег і правий, схід і захід, Київ і Сімферополь. Сьогодні в ці складні для Криму часи ми вирішили підтримати кримчан і дотягнути до українського півострова «Ланцюг Соборності». Наша акція символізує єднання всіх регіонів України», - сказала Муштіна.

За її словами, маршрут Київ-Сімферополь пролягає через безліч міст і перш ніж потрапити у Крим, «Ланцюг Соборності» п'ять разів огинає річку Дніпро.

«Маршрут акції, що стартувала з Софійської площі в Києві, складався так, що він п'ять разів перетинає річку Дніпро. Перший раз через міст Патона, потім через міста Дніпро, Черкаси, Кременчук, Запоріжжя і далі через Армянськ прямує у Крим, до кінцевої точки нашого маршруту - парк імені Шевченка в місті Сімферополь», - розповіла керівник агентства.

Вона підкреслила унікальність онлайн-акції.

«Акція унікальна тим, що в ній віртуально беруть участь українці з усього світу, які проживають як у США, Польщі, Канаді та інших країнах, так і в маленьких містах і селах країни. Таким чином, наш «Ланцюг Соборності» об'єднує і регіони України, і всіх українців», - вважає керівник агентства.

За її словами, «Ланцюг Соборності» знайшов великий відгук у серцях людей, станом на 20.30 в акції взяли участь понад 37 тисяч осіб, і число учасників зростає.

«Акція триватиме до 23 години. Число її учасників стрімко зростає. Важливо, що люди не просто зареєструвалися на сайті «Ланцюг Соборності», їх аватарки зайняли конкретне місце на карті маршруту протяжністю 1058 кілометрів», - розповіла Муштіна.

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Вона зазначила, що підсумки акції «Ланцюг Соборності» тішать її організаторів, а складність була лише у «створенні та технічній реалізації платформи проєкту».

«З урахуванням того, що ідея маршу створювалася в стислі терміни і проєкт був запущений тільки вчора, така кількість учасників - прекрасний результат», - вважає вона.

Одна з учасниць «Ланцюга Соборності» українська тележурналістка Ельвіна Сейтбуллаєва зазначила в коментарі агентству, що акція ще раз нагадала всім, що тему Криму не можна забувати.

«Я беру участь в акції «Ланцюг Соборності», тому що цей проєкт об'єднує материкову Україну з Кримом. Ця акція ще раз нагадує всім, що тема Криму болить і її не можна забувати. Мої думки завжди з Кримом, і Україна не повинна про нього забувати», - вважає Сейтбуллаєва.

21 січня в Києві розпочалася перша в історії України віртуальна акція «Ланцюг Соборності», яка з'єднує Київ і Сімферополь. Акція тривала два дні, для участі в ній реєструвалися на сайті акції.

Як повідомлялося, 22 січня 1919 року був проголошений Акт Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. З 1999 року День Соборності офіційно відзначається в Україні 22 січня.