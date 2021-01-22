Вахта в одностроях УНР та «ланцюг єднання»: у Слов’янську відзначили День Соборності

У Слов’янську учасники акції до Дня Соборності України утворили «живий ланцюг єднання».

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні на сайті Слов’янської міської ради.

Біля пам’ятника Тарасу Шевченку і пам’ятного знаку загиблим воїнам АТО/ООС у День Соборності України встала почесна вахта в одностроях УНР. Міський голова Слов’янська Вадим Лях, працівники міської ради, представники СБУ, прокуратури, військової частини №3035, громадськість і жителі міста поклали жовто-блакитні квіти та вшанували пам'ять загиблих воїнів хвилиною мовчання.

У Слов’янську відзначили День Соборності України / Фото: Слов’янська міська рада

Також традиційно учасники заходу взялися за руки та утворили «живий ланцюг єднання».

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Завершилися пам'ятні заходи спільною фотографією та виконанням Державного Гімну України.

Як повідомлялося, 22 січня, у день проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки Україна щороку відзначає День Соборності. Офіційно в Україні свято встановлено Указом Президента України «Про День Соборності України» від 21 січня 1999 року № 42/99.