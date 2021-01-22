У Запоріжжі на острові Хортиця вшанували пам’ять усіх борців за незалежність та соборність України.

Саме на цьому місці у 1918 році відбулось перше неофіційне об’єднання центральної та західної України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У 1918 році вперше не стали чубитися і дорікати один одному, а об’єднались дві України: Західна та Центральна. Україна Василя Вишиваного та Україна Петра Болбочана. Тут вони провели спільну панахиду, а в Олександрівську провели ще й спільний парад. Звільнили Крим, Болбочан потім рушив на схід і звільняв Слов’янськ. Цю подію звуть перша Злука і відбулась вона на острові Хортиця. Потім, 22 січня 1919 року, відбулась офіційна Злука в центрі Києва. Цю подію довгий час вважали Днем незалежності України. Це дійсно був день незалежності. Я радий, що перша Злука відбулась на острові Хортиця”, - сказав ветеран АТО, науковий співробітник Національного заповідника “Хортиця” В’ячеслав Зайцев.

У квітні 2018 року на місці панахиди 1918 року національний корпус “Азов” встановив пам’ятний хрест в пам’ять про загиблих за волю України, а також висадив 2100 молодих дубів.

“На бойовому прапорі запорізького корпусу армії УНР, яка звільняла наше місто, був напис: “З твердою вірою в конечну перемогу. Вперед за Україну”. Тож це місці невипадкове. Саме тут нарешті об’єдналась Українська держава. Ми закликаємо усіх тих, хто зараз бореться за суверенність нашої держави, вшанувати пам'ять українських героїв минулого та сьогодення”, - додав ветеран АТО (полк “Азов”) Максим Зайченко.

У Запоріжжі на острові Хортиця згадали перший Акт Злуки / Фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ

У заході взяли участь ветерани АТО/ООС, волонтери, які принесли бойові прапори підрозділів, які брали участі у зоні проведення АТО.

Пам’ять загиблих вшанували хвилиною мовчання, після чого поклали квіти до пам’ятного знаку "Борцям за волю України".