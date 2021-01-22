Україна захищає свою єдність від російської агресії – МЗС

Соборність і єдність українців залишаються фундаментальною цінністю української державності, яку Україна захищає від російської агресії.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у коментарі МЗС до Дня Соборності України.

У зовнішньополітичному відомстві відзначили, що Акт злуки 22 січня 1919 року визначив подальше становлення української політичної нації та став свідченням волі українців до самовизначення та консолідації.

«Сьогодні, як і тоді, соборність і єдність українців залишаються фундаментальною цінністю української державності. Саме ці цінності Україна захищає сьогодні від російської збройної агресії. Консолідація зусиль усіх українців є найпотужнішою зброєю для перемоги над спільним ворогом та відновлення територіальної цілісності», - зазначається в коментарі.

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У МЗС також акцентували, що одним із пріоритетів відомства було і залишається об’єднання українців по всьому світу та захист співвітчизників за кордоном, адже #РазомСильніші.

Як повідомлялося, в Україні 22 січня, у день проголошення в 1919 році Акта злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, щорічно відзначається День Соборності.

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Це свято офіційно встановлене у 1999 році, враховуючи велике політичне та історичне значення.