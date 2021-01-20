Активісти української громади з різних країн випустили відео до Дня Соборності

Представники української громади Латвії, Литви, Естонії, Росії, Португалії, США представили вітальний відеоролик до українців світу з нагоди Дня Соборності України.

Про це розказала кореспонденту Укрінформу керівник латвійського Товариство підтримки України / Ukrainas atbalsta biedriba Тетяна Лазда.

«Жорсткі карантинні заходи в Латвії та інших країнах продовжуються. Але ми не могли оминути таке велике свято, як День Соборності України. Тому, зв’язавшись з нашими друзями в різних країнах, підготували вітання до 22 січня», - розповіла Лазда.

За її словами, для відео кожен самотужки підбирав слова, серед яких, зокрема, були вірші Ліни Костенко, Олекси Кобця (Олексія Варавви), Валерії Кропівної, рядки зі стрілецьких пісень, а також свої прості слова від серця чи просто фотографія з флешмобу #УкраїнаЄдина.

Головна думка привітання: «В єдності сила! В територіальній єдності, в єдності політичних сил і в духовній єдності України та її діаспори».

У підготовці відеоролика взяли участь українці та друзі України з Литви - Громада українців Вільнюса; Латвії - Товариство підтримки України; Естонії - Конгрес українців Естонії; РФ - Сімейний гурток з плекання української культури і мови «Збіжжя», м. Омськ; Португалії - Асоціація солідарності, взаємодопомоги та культури «Добре Серце» і волонтерка зі США.

Окремо слід зазначити, що українці з Омська брали участь у допомозі українським політв’язням, зокрема носили передачі у в’язницю Євгену Панову, якого було звільнено після обміну 2019 року.

Читайте також: Український конгресовий комітет Америки запрошує на віртуальне відзначення Дня Соборності

Як повідомлялося, 22 січня 1919 року був проголошений Акт Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки. З 1999 року День Соборності офіційно відзначається в Україні та українському світі.

Фото: Олег Кудрін (з архіву)

Відео: Ukrainas atbalsta biedriba