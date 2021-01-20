Український конгресовий комітет Америки запрошує на віртуальне відзначення Дня Соборності

Український конгресовий комітет Америки (УККА), відділення в Іллінойсі, проведе 24 січня онлайн-святкування Дня Соборності України.

Про це повідомляється на сторінці події в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Запрошуємо всіх приєднатися до віртуального відзначення Дня Соборності України. В програмі - виступи сучасних видатних громадських діячів Ганни Гопко та Павла Ґрода та щорічне відзначення громадських активістів за значну волонтерську діяльність і вклад в суспільне життя українського Чикаго», - йдеться в анонсі.

Захід безкоштовний, відбудеться віртуально на сайті uccaillinois.org.

Фото: Укрінформ, Ukrainian Congress Committee of America, Illinois Division